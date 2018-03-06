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Путин поздравил Валентину Терешкову с 81-летием

6 Марта 2018 в 12:14
Путин поздравил Валентину Терешкову с 81-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову. На сайте Кремля сегодня опубликован текст поздравительной телеграммы.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Сильный, волевой характер, целеустремлённость, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали Вам быть востребованной в профессии, добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы. И, конечно, особо отмечу Ваши замечательные личные качества, внимательное отношение к людям и их проблемам», — говорится в телеграмме Путина.

Как пишет Газета.ру, глава российского государства пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего.

Сегодня Валентине Терешковой исполняется 81 год. Сама именинница призналась НСН, что особых торжеств сегодня не намечено. Она отправляется в Ярославль на рабочую неделю.

Напомним, Валентина Терешкова является депутатом Госдумы от Ярославской области.

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