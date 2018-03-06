Терешкова рассказала, почему не отмечает день рождения

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НСН поздравила первую женщину-космонавта, депутата Госдумы от Ярославской области с 81-летием.

Первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова 6 марта празднует день рождения. Единственной в мире женщине, совершившей космический полёт в одиночку, исполняется 81 год.



НСН поздравила Терешкову с днем рождения и поинтересовалась, как она проведет этот праздничный день.

«Никак не буду отмечать, - призналась Герой Советского Союза в эфире НСН. - Поеду в Ярославль. У нас там будет мероприятие».

По словам первой женщины-космонавта, поздравления от близких она принимает с самого утра. «Отовсюду звонки. Друзья поздравляют, и вам большое спасибо за поздравление», - рассказала Терешкова.

Депутата Госдумы от Ярославской области уже поздравил с днем рождения губернатор региона Дмитрий Миронов.

Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково близ города Тутаева Ярославской области. С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. В отряд космонавтов Терешкова была зачислена 12 марта 1962 года.

Свой космический полёт Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено спустя несколько дней - 22 июня.

Валентина Терешкова награждена многими орденами и медалями, как России, так и других стран. В 1995 году ей было присвоено звание генерал-майора. Депутатом Государственной Думы Терешкова является с 2011 года. В октябре 2017 года она была награждена медалью ЮНЕСКО за достижения в исследовании космоса.