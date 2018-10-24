Путин потребовал от госкомпаний вложиться в «проекты прорыва»

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратился к главам государственных компаний и корпораций с требованием представить предложения по возможному вкладу в нацпрограммы.



«В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома» и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва», — сказал президент.



Особо Путин отметил, что важнейшим партнером государства «в реализации планов развития» он видит частный бизнес, передает РБК.

Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин заявил, что России предстоит «совершить прорыв» в своем развитии, чему послужат национальные проекты, «в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, объемы финансирования». Он отметил, что «главное в итоге - реальные позитивные изменения в жизни каждого гражданина и каждой российской семьи».

В мае Путин заявил, что реализация нового майского указа - о национальных целях до 2024 года - потребует консолидации усилий всех ветвей власти и всего общества. Путин напомнил, что в подписанном 7 мая указе речь идет об активной демографической политике и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, о высоких темпах экономического развития, достижении нового качества жизни людей, повышении реальных доходов граждан и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной социальной поддержки, о развитии образования, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры, о запуске крупных инфраструктурных проектов, развитии Дальнего Востока, Арктики, других регионов, а также городов.

