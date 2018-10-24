Путин видит в нацпроектах план прорыва в развитии страны

Владимир Путин на заседаниии президентского Совета по модернизации экономики заявил, что России предстоит «совершить прорыв» в своем развитии, чему послужат национальные проекты, «в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, объемы финансирования». Он отметил, что «главное в итоге - реальные позитивные изменения в жизни каждого гражданина и каждой российской семьи».





Ранее НСН Глава государства предложил «отдельно поговорить о создании системы мониторинга исполнения национальных проектов и программ». По словам Путина, «нужно шире использовать опыт гражданского контроля». В связи с этим президент попросил активистов Общероссийского народного фронта «действовать так же энергично, как это было в предыдущее время», передает «Интерфакс».Ранее НСН сообщала , что глава российского кабмина Дмитрий Медведев подписал проект Основных направлений деятельности правительства до 2024 года. Основными целями и задачами в документе называется выполнение майского указа, работа над 12-ю связанными с ним нацпроектами. Так, основными направлениями работы согласно проекту являются: снижение смертности до уровня не выше 10,9 на 1000 человек населения, увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030, двукратное снижение уровня бедности, индексация пенсионных выплат выше инфляции, рост МРОТ, а также индексация страховых выплат.