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Путин поставил перед российскими дипломатами новые задачи

10 Февраля 2019 в 18:00
Путин поставил перед российскими дипломатами новые задачи

Российский лидер Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником российских дипломатов. Глава государства отметил, что в условиях серьезных испытаний на прочность международной безопасности и правопорядка перед ними стоят масштабные задачи. Текст президентского поздравления опубликован на сайте Кремля.

«В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи» - сказано в поздравлении.

Речь идет о защите базовых принципов международного права и поддержке системообразующей роли ООН, сплочении мирового сообщества в борьбе с терроризмом, укреплении мирного процесса в Сирии и урегулировании кризисных ситуаций в мире.

Российский президент выразил уверенность в том, что дипкорпус страны будет работать с полной отдачей, в интересах развития России и мирных процессов в мире.

Ранее заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН оценил действия Украины, которая отказала российским наблюдателям в аккредитации на выборах президента Украины.

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