Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Путин подверг критике способ формирования цен на авиабилеты

18 Марта 2019 в 19:38
Путин подверг критике способ формирования цен на авиабилеты

Министерство транспорта России приступило к разработке более совершенной методики расчетов цен на авиабилеты. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с общественниками в Крыму, сообщает «Свободная пресса».

Президент России пояснил, что на сегодняшний день российские авиакомпании используют мировую систему ценообразования. Стоимость перелета высчитывается с помощью компьютера. По мнению Путина, механизм настраивается людьми и, как следствие, он «считает так, как выгодно авиакомпаниям».

Ранее эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН назвал рост цен на авиабилеты неизбежным из-за инфляции и повышения цен на топливо.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.