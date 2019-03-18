Путин подверг критике способ формирования цен на авиабилеты

Министерство транспорта России приступило к разработке более совершенной методики расчетов цен на авиабилеты. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с общественниками в Крыму, сообщает «Свободная пресса».

Президент России пояснил, что на сегодняшний день российские авиакомпании используют мировую систему ценообразования. Стоимость перелета высчитывается с помощью компьютера. По мнению Путина, механизм настраивается людьми и, как следствие, он «считает так, как выгодно авиакомпаниям».

Ранее эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН назвал рост цен на авиабилеты неизбежным из-за инфляции и повышения цен на топливо.