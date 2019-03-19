Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста, нуждающиеся в помощи, сохранят право на получение алиментов, сообщает Ura.ru.

В соответствии с поправками, которые были внесены в 169 статью Семейного кодекса РФ, такие граждане будут получать регулярные выплаты от своих детей и бывших супругов. В том числе право на алименты будет распространяться на женщин, которые достигли возраста 55 лет, и мужчин, которым исполнилось 60 лет.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, как именно удастся увеличить выплаты российским пенсионерам.