Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

19 Марта 2019 в 11:14
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста, нуждающиеся в помощи, сохранят право на получение алиментов, сообщает Ura.ru.

В соответствии с поправками, которые были внесены в 169 статью Семейного кодекса РФ, такие граждане будут получать регулярные выплаты от своих детей и бывших супругов. В том числе право на алименты будет распространяться на женщин, которые достигли возраста 55 лет, и мужчин, которым исполнилось 60 лет.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, как именно удастся увеличить выплаты российским пенсионерам.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.