Путин подписал закон о доиндексации пенсий

Закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает социальную доплату в размере, необходимом для доведения пенсии до прожиточного минимума, а после — индексацию, напоминает RT.

Добавим, ранее в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил рост социальных пенсий в России. Напомним, что с 1 апреля в стране социальные пенсии выросли на 2%. Теперь средний размер выплаты увеличивается на 182 рубля и достигает 9 266 рублей.