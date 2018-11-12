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Путин озадачил правительство вопросами налоговой нагрузки

12 Ноября 2018 в 18:40
Путин озадачил правительство вопросами налоговой нагрузки

Правительство РФ проведет анализ налоговой нагрузки на население. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина, передает ТАСС.

По словам главы государства, эту тему он обсуждал ранее на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

При этом Путин потребовал выяснить, «что в реальной жизни происходит, а не на бумажках» и обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву, озвучивая поручение.

Напомним, ранее был принят законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Также Госдума рассматривает пакет законопроектов по установлению налогового режима для самозанятых граждан РФ, сообщает «Свободная Пресса».

В эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко заявил, что самозанятые не дадут заманить себя в налоговую кабалу.

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