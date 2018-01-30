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Путин отказался говорить о будущих результатах кампании

30 Января 2018 в 14:35
Путин отказался говорить о будущих результатах кампании

В ходе избирательной кампании важно наладить прямой диалог с избирателями. Об этом заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами во вторник, 30 января.

«Не будем говорить о будущих результатах (предвыборной кампании. — прим. ред.). О результатах можно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее, как у нас в народе говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить и надо с уважением относиться к нашим конкурентам — тем людям, которые представляют другую точку зрения», - приводит RT заявление Путина.

По его словам, необходимо получить оценку людей о ситуации в «экономике, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в жилищной политике».

Напомним, что ранее в Москве прошла встреча доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. 

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