Доверенные лица Путина обсудили проблемы регионов

В Москве в формате тематических секций прошла встреча доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.Около 500 участников мероприятия обсудили ключевые вопросы, которые будут подниматься на предстоящей встрече с кандидатом.

В рамках работы секций «Промышленность и предпринимательство», «Сельское хозяйство и развитие села», «Наука и образование», «Культура и искусство», «Гражданское общество», «Молодежь и спорт», «Патриотическое воспитание», «Социальная политика» обсуждались проблемы регионов по отраслям, а также обращения из Общественной приемной.

Сопредседатели Центрального избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева, Сергей Когогин и Александр Румянцев также провели встречи с руководителями региональных избирательных штабов.

Во вторник, 30 января, в Центризбирком поступил первый финансовый отчет кандидата в президенты Владимира Путина. На момент подачи отчета в нем было около 350 млн рублей, сообщает Ura.ru.