Путин: От второй смены в школе нужно избавиться к 2025 году

К 2025 году в России необходимо избавиться от второй смены в школах, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами во вторник, 30 января.



«И у нас стоит задача – она совершенно практическая, конкретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему», - приводит РИА Новости заявление Путина.

Глава государства также указал, что в некоторых школах страны дети занимаются не только в две, но и в три смены.

Ранее в ходе встречи с доверенными лицами Путин отказался обсуждать будущие результаты кампании.

Как сообщалось, в Московской области, в период с 2017 планируется построить не менее 242 школ, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».