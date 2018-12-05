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Путин объяснил, почему игнорирует Порошенко

5 Декабря 2018 в 14:49
Путин объяснил, почему игнорирует Порошенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, что не готов отвечать на попытки Петра Порошенко связаться с ним по телефону после инцидента в Керченском проливе, так как не хочет принимать участие в его избирательной кампании, передает «Интерфакс».

Как отметил российский лидер, президент Украины мастерски организует кризисные и провокационные ситуации, после чего сразу перекладывает ответственность за это на Россию. Затем Порошенко хочет всем показать, что умеет успешно решать появившиеся проблемы.

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», - приводит RT слова Владимира Путина.

Ранее в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв объяснил заявление Порошенко о том, что единственным победителем от возможного переноса президентских выборов на Украине будет Владимир Путин.


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