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Путин обсудит с Трампом намерения США выйти из ДРСМД

29 Октября 2018 в 14:12
Путин обсудит с Трампом намерения США выйти из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время предстоящей встречи в Париже собираются «сверить часы» по важнейшим вопросам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у лидеров двух стран традиционно накопилось много вопросов, «по которым нужно обмениваться мнениями», передает «Свободная пресса». Песков особо отметил, что ряд вопросов касается намерения США выйти из ДРСМД.

Ранее сообщалось, что путин и Трамп проведут встречу 11 ноября в Париже. Оба президента приглашены на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Тем временем, экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН объяснил рекордный рост американских инвестиций в экономику РФ.

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