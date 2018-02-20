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Путин обратится с посланием перед Федеральным собранием 1 марта

20 Февраля 2018 в 14:52
Путин обратится с посланием перед Федеральным собранием 1 марта
ФОТО: РИА Новости/ Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием 1 марта. Данную информацию сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, сообщает «Комерсант».

Напомним, дата ежегодного послания неоднократно изменялась. Разные источники прочили его проведение в промежуток с 6 по 10 февраля, позже сообщалось о 27 февраля. Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире НСН предположил, что послание Федеральному собранию, произойдёт после старта агитации к выборам.

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