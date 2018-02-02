Политолог усомнился в очередном переносе послания Федеральному собранию

ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости/Евгений Биятов

Экс-советник управления президента России по внутренней политике в эфире НСН предположил, что послание главы РФ ФС пройдёт после начала агитации.

Кремль перенёс дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию на неопределённый срок. Ранее, по неофициальным данным, планировалось провести его 6 февраля. Однако пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков информацию не подтверждал и не опровергал, а 31 января и вовсе заявил, что решение ещё не принято. Информация о переносе послания на неопределённый срок подтвердили сразу три источника, близких к Кремлю, сообщает РБК.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире НСН предположил, что послание Федеральному собранию, скорее всего, пройдёт после старта агитации к выборам.

«Изначально перенос послания с осени на более поздний срок, безусловно, связан с выборами. Было бы странно, что президент ещё исполняет старые обязанности, но не озвучивает там какие-то программные вещи. Поэтому решили это всё совместить, чтобы именно на этом послании президент озвучил свою программу. Если такой перенос состоится, то это связано с тем, что программу лучше озвучивать в период, когда разрешена агитация в СМИ. Но я не знаю, будет ли на самом деле этот перенос или это просто утка какая-то», - считает Матвейчев.

Напомним, 2 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову за агитацию в поддержку действующего главы России. Позже официальный представитель Кремля извинился за слова, которые могли быть восприняты как агитация (29 января Песков назвал Путина абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа). Агитация должна начаться 17 февраля.