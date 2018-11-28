Путин о России без него: Я никуда не собираюсь уходить

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» ответил на вопрос, что будет с Россией после его ухода из политики.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», - заявил Путин.

Тем не менее, российский лидер добавил, что наступит время, когда страны осознают необходимость совместной эффективной работы.

«Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно. Но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнёрами, в том числе и с Соединёнными Штатами. Надеюсь, что осознание этого когда-то придёт и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе», — цитирует Путина RT.

Российский президент также отметил, что дела в стране пойдут лучше при условии выполнения всех запланированных программ.

Ранее экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН согласился со словами главы Счётной палаты Алексея Кудрина о «застойной яме» российской экономики.



