Путин назвал повышение пенсий «решенным вопросом»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что размер пенсий россиян будет повышаться.

«Пенсии будут расти, точно, это вопрос решённый», - сказал российский лидер на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!», отмечает RT.

Кроме того, Путин отметил, что работа пенсионных фондов должна быть так организована так, чтобы граждане, которые отчисляют в них свои средства, почувствовали преимущества. Такие фонды должны эффективно управляться.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал инициативу переобучения людей предпенсионного возраста.

