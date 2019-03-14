Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Путин назвал бизнес основным партнером нацпроектов

14 Марта 2019 в 16:12
Путин назвал бизнес основным партнером нацпроектов

Президент России Владимир Путин считает, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, глава государства выразил надежду на тесное партнерство бизнеса и государства. По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации. По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин потребовал вернуть размер ставки по ипотеке в ближайшее время к 8%, а к 24 году — ниже этого уровня. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Как подчеркнул глава государства, отрицательный эффект от увеличения НДС, согласно утверждению Минэкономразвития, можно считать законченным. Он, при этом, признал с сожалением, что ставки кредитов на строительство жилья подросли – в среднем до 10,5-11%.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.