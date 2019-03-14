Путин назвал бизнес основным партнером нацпроектов

Президент России Владимир Путин считает, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, глава государства выразил надежду на тесное партнерство бизнеса и государства. По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации. По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин потребовал вернуть размер ставки по ипотеке в ближайшее время к 8%, а к 24 году — ниже этого уровня. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Как подчеркнул глава государства, отрицательный эффект от увеличения НДС, согласно утверждению Минэкономразвития, можно считать законченным. Он, при этом, признал с сожалением, что ставки кредитов на строительство жилья подросли – в среднем до 10,5-11%.