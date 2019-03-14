Путин хочет опустить ипотеку до 8% и ниже

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал вернуть размер ставки по ипотеке в ближайшее время к 8%, а к 24 году — ниже этого уровня. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает RT .

Как подчеркнул глава государства, отрицательный эффект от увеличения НДС, согласно утверждению Минэкономразвития, можно считать законченным. Он, при этом, признал с сожалением, что ставки кредитов на строительство жилья немного подросли – в среднем до 10,5-11%.

Как отмечает Ura.ru , ранее Владимир Путин также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Начальник управления регулирования Службы Центрального банка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков объяснил в эфире НСН, почему законопроект об ипотечных каникулах выгоден как заемщику, так и банкам.