Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Путин хочет опустить ипотеку до 8% и ниже

14 Марта 2019 в 15:23
Путин хочет опустить ипотеку до 8% и ниже

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал вернуть размер ставки по ипотеке в ближайшее время к 8%, а к 24 году — ниже этого уровня. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает RT.

Как подчеркнул глава государства, отрицательный эффект от увеличения НДС, согласно утверждению Минэкономразвития, можно считать законченным. Он, при этом, признал с сожалением, что ставки кредитов на строительство жилья немного подросли – в среднем до 10,5-11%.

Как отмечает  Ura.ru, ранее Владимир Путин также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Начальник управления регулирования Службы Центрального банка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков объяснил в эфире НСН, почему законопроект об ипотечных каникулах выгоден как заемщику, так и банкам.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.