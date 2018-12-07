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Путин назначил врио губернатора Сахалина

7 Декабря 2018 в 18:43
Путин назначил врио губернатора Сахалина
ФОТО: Vesti.Ru

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что указ президента опубликован на сайте Кремля.

Назначение связано с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко, который ранее стал врио главы Приморского края.

Добавим, до недавнего времени Валерий Лимаренко руководил подразделением госкорпорации «Росатом», которое отвечало за строительство за рубежом АЭС по российским проектам.

Между тем, как напоминает НСН, почти половина жителей Приморского края готовы поддержать на выборах главы региона врио губернатора Олега Кожемяко. Согласно опросу ВЦИОМ, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, то за него проголосовали бы 46% избирателей. Кроме того, 52% респондентов заявили, что точно примут участие в выборах.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.

 

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