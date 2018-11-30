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Половина жителей Приморья готовы выбрать губернатором Кожемяко

30 Ноября 2018 в 12:52
Половина жителей Приморья готовы выбрать губернатором Кожемяко

Почти половина жителей Приморского края готовы поддержать на выборах главы региона врио губернатора Олега Кожемяко. Согласно опросу ВЦИОМ, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, то за него проголосовали бы 46% приморцев.

Кроме того, 52% опрошенных социологами, заявили, что тточнно примут участие в выборах, передает Ura.ru.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. До этого состоялись два тура, однако, они были признаны ЦИК Приморского края недействительными из-за многочисленных нарушений.

Ранее в эфире НСН врио главы Приморья Олег Кожемяко поприветствовал возможность сразиться со своим другом из США Стивеном Сигалом в предвыборной гонке. 

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