Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии

Исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен кикбоксер Бату Хасиков. Таково распоряжение президента РФ Владимира Путина. говорится на сайте Кремля.

Действующий глава республики Алексей Орлов подал в отставку. Он управлял регионом в течение восьми лет. На своей странице в Facebook Орлов написал, что в стране идет масштабное обновление управленческих кадров на всех уровнях. Такой курс, взятый президентом России, уже бывший глава республики назвал оправданным и справедливым.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН рассказал, что в России уволят непопулярных губернаторов.



