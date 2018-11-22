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Путин направил соболезнования родным и близким Колобова

22 Ноября 2018 в 15:53
Путин направил соболезнования родным и близким Колобова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и всем коллегам скончавшегося ранее главы ГРУ Игоря Коробова. Сообщение размещено на официальном сайте российского лидера.

Напомним, ранее стало известно, что 21 ноября умер Игорь Коробов. Смерть наступила после долгой и продолжительной болезни, сообщает «Свободная Пресса». Об этом рассказали в министерстве обороны РФ. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН напомнил, что Колобов был профессионалом высочайшего уровня.

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