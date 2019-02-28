Путин наградил Жванецкого и удостоил Понаровскую

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, тем же указом, эстрадная певица Ирина Понаровская удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации, передает Ura.ru.
Как отмечает
RT, в указе подчёркивается, что они награждены за существенный вклад в реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю добросовестную государственную службу.