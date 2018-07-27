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Путин хочет пригласить Трампа в Москву

27 Июля 2018 в 16:53
Путин хочет пригласить Трампа в Москву

Москва хочет пригласить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа для переговоров. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Южной Африке.

Как отметил Путин, сам американский лидер высказал намерение проводить дальнейшие встречи с российской стороной. В связи с этим президент РФ выразил готовность к этому, передаёт RT. Правда, по словам Владимира Путина, для этого необходимы соответствующие условия.

Ранее российский лидер назвал «большим плюсом» Трампа его стремление исполнять обещания, особенно предвыборные.

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