Путин хочет пригласить Трампа в Москву

Москва хочет пригласить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа для переговоров. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Южной Африке.

Как отметил Путин, сам американский лидер высказал намерение проводить дальнейшие встречи с российской стороной. В связи с этим президент РФ выразил готовность к этому, передаёт RT . Правда, по словам Владимира Путина, для этого необходимы соответствующие условия.

Ранее российский лидер назвал «большим плюсом» Трампа его стремление исполнять обещания, особенно предвыборные.