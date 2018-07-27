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Путин рассказал о главном плюсе Трампа

27 Июля 2018 в 16:21
Путин рассказал о главном плюсе Трампа

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп стремиться исполнять свои обещания, что можно назвать его большим плюсом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

По словам российского лидера, прежде всего глава Белого дома настроен на выполнение обещаний, данных американскому народу во время предвыборной кампании, отмечает RT. Путин также охарактеризовал как полезные его встречи с Трампом, в частности недавний саммит в Хельсинки.

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