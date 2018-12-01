Путин и Меркель провели рабочий завтрак в Буэнос-Айресе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели рабочий завтрак в рамках саммита G20 в Аргентине. Кадры встречи были опубликованы в СМИ.

На записи видно, как лидеры России и Германии пожимают друг другу руки, а после садятся за стол друг напротив друга. Дальнейшая беседе прошла без участия прессы.

Известно, что за столом также присутствовал помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Немецкую сторону помимо Меркель представил пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и шерпа Германии в «Большой двадцатке» Ларс-Хендрик Реллер.