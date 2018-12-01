Путин и Меркель кратко побеседовали на церемонии фотографирования G20

Президент РФ Владимир Путин и Канцлер Германии Ангела Меркель успели перекинуться несколькими фразами на церемонии фотографирования в рамках проходящего в Аргентине саммита G20.

Лидеры России и Германии встретились в театре «Колон» в Буэнос-Айресе перед спектаклем для глав стран «Двадцатки».





Путин и Меркель пообщались в театре «Колон» в Буэнос-Айресе pic.twitter.com/7e8n5YOiJB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.

Из-за поломки своего самолета Меркель прибыла в Аргентину с большим опозданием. Путин к тому моменту уже успел встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также провести трехстороннюю встречу с председателем КНД Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет РИА Новости.

С Дональдом Трампом российский лидер только поздоровался. Как сообщил пресс-секретарь российского президента, Трамп и Путин не обменялись даже рукопожатиями.

Ранее по инициативе американской стороны была отменена запланированная встреча Путина и Трампа. Причиной якобы стала украинская провокация в Керченском проливе. Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация нормализуется.

Неделей ранее три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.