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Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС

18 Марта 2019 в 15:14
Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС


 

Президент России Владимир Путин посесетил официальную церемонию запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Севастополе, сообщает РИА Новости.

На мероприятии, посвященном пуску новых энергоблоков, присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года, пишет RT.

Ранее НСН рассказало о программе визита президента России Владимира Путина, который сегодня прибыл в Севастополь.

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