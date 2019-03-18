Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС





Президент России Владимир Путин посесетил официальную церемонию запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Севастополе, сообщает РИА Новости.

На мероприятии, посвященном пуску новых энергоблоков, присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года, пишет RT.

Ранее НСН рассказало о программе визита президента России Владимира Путина, который сегодня прибыл в Севастополь.