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Путин посетит Крым и Севастополь

17 Марта 2019 в 18:32
Путин посетит Крым и Севастополь

Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что президент России примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС. На аналогичных мероприятиях Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани Владимир Путин будет присутствовать в режиме видеоконференции. Также в рамках визита в Севастополь, Путин посетит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган».

Пресс-служба Кремля уточнила, что на этот же день,18 марта, назначена встреча с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Также президент России Владимир Путин примет участие в торжествах, которые посвящены празднованию пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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