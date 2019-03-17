Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что президент России примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС. На аналогичных мероприятиях Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани Владимир Путин будет присутствовать в режиме видеоконференции. Также в рамках визита в Севастополь, Путин посетит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган».

Пресс-служба Кремля уточнила, что на этот же день,18 марта, назначена встреча с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Также президент России Владимир Путин примет участие в торжествах, которые посвящены празднованию пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.