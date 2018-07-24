Пушков: США нужна не дружба, а вассалы

На провокационное заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва и Вашингтон никогда не будут дружить, отреагироавл председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В соцсетях он утверждает, что Америке не нужны друзья, ей нужны только вассалы.

«Хейли не о том говорит: какая дружба? В „друзьях“, точнее, в вассалах у США те, у кого вместо своих национальных интересов американские. Речь идет о нормализации отношений между двумя главными ядерными державами (у России и США — 92% мирового ядерного потенциала). Это необходимо», — написал Пушков.

Как напоминает «Свободная пресса» , Хейли призналась, что между Москвой и Вашингтоном никогда не установятся дружеские отношения.