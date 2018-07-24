Пушков: США нужна не дружба, а вассалы

«Хейли не о том говорит: какая дружба? В „друзьях“, точнее, в вассалах у США те, у кого вместо своих национальных интересов американские. Речь идет о нормализации отношений между двумя главными ядерными державами (у России и США — 92% мирового ядерного потенциала). Это необходимо», — написал Пушков.
Как напоминает «Свободная пресса», Хейли призналась, что между Москвой и Вашингтоном никогда не установятся дружеские отношения.
В интервью НСН директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН признал, что слова постпреда США при ООН близки к истине.