Вторник
24 июля
USD 63.2
EUR 74.13
Горячие новости

Пушков: США нужна не дружба, а вассалы

24 Июля 2018 в 13:55
Пушков: США нужна не дружба, а вассалы
На провокационное заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва и Вашингтон никогда не будут дружить, отреагироавл председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В соцсетях он утверждает, что Америке не нужны друзья, ей нужны только вассалы.

«Хейли не о том говорит: какая дружба? В „друзьях“, точнее, в вассалах у США те, у кого вместо своих национальных интересов американские. Речь идет о нормализации отношений между двумя главными ядерными державами (у России и США — 92% мирового ядерного потенциала). Это необходимо», — написал Пушков.

Как напоминает «Свободная пресса», Хейли призналась, что между Москвой и Вашингтоном никогда не установятся дружеские отношения.

В интервью НСН директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН признал, что слова постпреда США при ООН близки к истине.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.