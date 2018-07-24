Американист: Трамп может уволить Хейли за критику его дружбы с Россией

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Директор Института США и Канады РАН в эфире НСН заявил, что постпред США в ООН констатировала то, что происходит на самом деле.

Россия никогда не сможет стать другом для США. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По её словам, Вашингтон никогда не доверял и не будет доверять Москве. При этом постпред Соединённых Штатов подчеркнула, что встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США «должна была произойти», сообщает RT.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что слова Никки Хейли не далеки от истины.

«Хейли говорит то, что происходит на самом деле. США и Россия не могут быть союзниками на международной арене, потому что их геополитические интересы слишком разные. По сути дела, улучшения российско-американских отношений пока нет. Была встреча в Хельсинки, которая воспринята политической элитой США крайне критично. У меня нет уверенности, что эта встреча продолжится масштабным сотрудничеством. Сумеет ли Трамп переломить настроения, это пока вопрос даже для самого Трампа», - подчеркнул эксперт.

По словам Валерия Гарбузова, за подобные слова американский лидер вполне может уволить постпреда США при ООН.

«Может ли Трамп отправить Хейли в отставку? Конечно, может. Такие должности обычно назначаются президентом при согласии Сената, а отправить в отставку президент может и без согласия Сената. Но у Трампа очень ограниченные возможности. В такой ситуации я бы назвал его президентство блокированным», - заключил в эфире НСН Гарбузов.

Напомним, долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным состоялась 16 июля в Хельсинки. Они общались в течение двух часов десяти минут вместо запланированных полутора часов. Стоит отметить, что Владимир Путин посчитал беседу успешной и полезной, в то время как Трамп назвал её «хорошим началом», сообщает «Свободная Пресса» .