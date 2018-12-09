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Пушков поспорил с Чубайсом о «заслугах» российских олигархов

9 Декабря 2018 в 12:43
Пушков поспорил с Чубайсом о «заслугах» российских олигархов

Российское общество настолько инфантильно, что за 25 лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу за инвестиции в развитие страны. С таким заявлением в субботу, 8 декабря выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на Общероссийском гражданском форуме.

Чубайс отметил, что главная заслуга бизнеса в том, что он «страну отстроил» и восстановил «безнадежно обрушившиеся» российские предприятия, пишет RT.

После такого заявления член Совфеда Алексей Пушков написал в Twitter, что глава «Роснано» напрасно «поднял тему благодарности бизнесу».

«Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит - скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», - считает Пушков.

Проведенный в апреле опрос ВЦИОМ показал, что 44% россиян считают, что олигархи приносят стране больше вреда, чем пользы. Обратного мнения придерживаются только 9% опрошенных.

Как показало исследование компании Frank RG, российские бизнесмены хранят за границей около 70% своих сбережений. Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что необходимо изменить, чтобы российские долларовые миллиардеры начали массово хранить сбережения в банках России. 

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