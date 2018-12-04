Пушков посоветовал сенатору США заняться экологией вместо войны

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв сенатора Конгресса США Джона Баррассо направить корабли НАТО и Соединённых Штатов Америки в Чёрное море.

Как отметил Пушков в соцсетях, «это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе». Глава комитета верхней палаты российского парламента посоветовал Баррассо успокоиться и заняться экологией, отмечает RT .

Алексей Пушков также подчеркнул, что Вашингтон не сможет напугать Москву и не заставит отказаться от защиты территориальных вод.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН ранее заявил, что России не нужно отвечать на возможную переброску украинских войск к границе с Россией.

