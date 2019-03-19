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Пушков: Киев собирался отдать США базу ВМС в Севастополе

19 Марта 2019 в 11:51
Пушков: Киев собирался отдать США базу ВМС в Севастополе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у Киева уже не получится отдать базу ВМС в Севастополе США и НАТО.

Так сенатор прокомментировал призыв Североатлантического альянса «вернуть Крым» Украине, прозвучавший 18 марта 2019 года, в день пятой годовщины воссоединения Крыма и России, отмечает Ura.ru.

По мнению Пушкова, если бы Крым остался в составе Украины, то Киев прежде всего передал бы военно-морскую базу в Севастополе Соединенным Штатам.

«Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — цитирует RT Twitter сенатора.

Ранее профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН назвал действия Украины и США в отношении Крыма провокационными и отметил, что крымский вопрос давным-давно решен.

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