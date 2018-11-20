Пушилин вступил в должность главы ДНР

Центральная избирательная комиссия Донецкой народной республики объявила его избранным главой ДНР на прошлой неделе. После подсчёта всех бюллетеней стало известно, что он Пушилин получил 60,86% голосов избирателей.
По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, которое он высказал в эфире НСН, стиль управления Пушилина будет существенным образом отличаться от стиля бывшего лидера ДНР Александра Захарченко.
Напомним, 11 ноября состоялись выборы глав Донецкой и Луганской народных республик. Решение провести голосование было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко, напоминает «Русская планета». Победу на выборах главы ЛНР одержал Леонид Пасечник.