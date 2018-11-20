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Пушилин вступил в должность главы ДНР

20 Ноября 2018 в 12:39
Пушилин вступил в должность главы ДНР
Денис Пушилин принёс присягу и вступил в должность главы ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия Донецкой народной республики объявила его избранным главой ДНР на прошлой неделе. После подсчёта всех бюллетеней стало известно, что он Пушилин получил 60,86% голосов избирателей.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, которое он высказал в эфире НСН, стиль управления Пушилина будет существенным образом отличаться от стиля бывшего лидера ДНР Александра Захарченко.

Напомним, 11 ноября состоялись выборы глав Донецкой и Луганской народных республик. Решение провести голосование было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко, напоминает «Русская планета». Победу на выборах главы ЛНР одержал Леонид Пасечник.


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