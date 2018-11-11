Пушилин и Пасечник проголосовали на выборах в Донбассе

В ДНР и ЛНР в воскресенье, 11 ноября, проходят выборы глав республик и депутатов парламентов. Избирательные участки в 8:00 по местному времени открылись в Донецке, Луганске и других населенных пунктах республик.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, в том числе действующий врио главы региона Денис Пушилин. Он вместе со своей супругой Ириной уже проголосовал на избирательном участке, организованном в здании общеобразовательной школы в Куйбышевском районе города Донецка.

После голосования Пушилин отметил, что день выборов станет для жителей ДНР очередным экзаменом по гражданской и политической позиции. Пушилин добавил, что надеется на высокую явку, пишут РИА Новости.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник также проголосовал на выборах главы и депутатов Народного совета республики. Он вместе с супругой отдал свой голос на участке, организованном на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени Федорчука.

«Это, конечно же, исторический момент. Сегодня весь Донбасс, и я в частности, реализовал свои права, предусмотренные Конституцией ЛНР», — сказал врио главы республики, которого цитирует RT.

Между тем, в Киеве уже заявили, что выборы в Донбассе являются незаконными. Позицию официальных властей Украины поддержали и в ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что выборы в ДНР и ЛНР нарушают международное право и противоречат Минским договоренностям, сообщала НСН.