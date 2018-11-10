Выборы в Луганске и Донецке ЕС не признает

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР, запланированные на 11 ноября, являются незаконными и недействительными. Об этом сообщила в субботу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины», — говорится в распространенном в субботу заявлении Могерини, которое цитирует РИА Новости.

По словам Могерини, Минские соглашения предусматривают проведение исключительно местных выборов в соответствии с законами Украины и при наблюдении ОБСЕ.

В ЛНР и ДРН 11 ноября пройдут выборы глав республик. В Киеве уже заявили, что не признают выборы. В России отметили, что выборы в Донбассе не противоречат минским договоренностям. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



