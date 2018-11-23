Протестующий потребовал встречи с Макроном, угрожая взрывом

Полиция и взрывотехники вызваны в торговый центр в городе Анже, после того как мужчина средних лет в желтом жилете сообщил о том, что у него есть граната, а в сумке — взрывчатка, передает «Интерфакс».

Мужчина требует, чтобы представителей «желтых жилетов» приняли в Елисейском дворце.

Ранее НСН сообщала, что Францию захлестнула волна протестов из-за роста цен на бензин. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в ходе акций протеста пострадали 409 человек. В стычках с демонстрантами пострадали 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.

Всего я протестных акциях против роста цен на топливо во Франции участвовали больше 287 тысяч человек.

Напомним, с 1 января литр бензина во Франции подорожает на 3 евроцента, а дизтоплова – на 6,5 евроцента. Решение властей вызвало недовольство жителей по всей стране. Протестное движение получило название «желтые жилеты».