Пятница
23 ноября
USD 65.61
EUR 74.8
Горячие новости

Протестующий потребовал встречи с Макроном, угрожая взрывом

23 Ноября 2018 в 21:45
Протестующий потребовал встречи с Макроном, угрожая взрывом

Полиция и взрывотехники вызваны в торговый центр в городе Анже, после того как мужчина средних лет в желтом жилете сообщил о том, что у него есть граната, а в сумке — взрывчатка, передает «Интерфакс».

Мужчина требует, чтобы представителей «желтых жилетов» приняли в Елисейском дворце.

Ранее НСН сообщала, что Францию захлестнула волна протестов из-за роста цен на бензин. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в ходе акций протеста пострадали 409 человек. В стычках с демонстрантами пострадали 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.

Всего я протестных акциях против роста цен на топливо во Франции участвовали больше 287 тысяч человек.

Напомним, с 1 января литр бензина во Франции подорожает на 3 евроцента, а дизтоплова – на 6,5 евроцента. Решение властей вызвало недовольство жителей по всей стране. Протестное движение получило название «желтые жилеты».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.