«Промахнулись». На арестованном в Мариуполе российском судне оказался украинский экипаж

На сухогрузе с металлом из ЛНР, следовавшим из России в Бельгию и арестованном в Мариуполе, оказался только один россиянин, большая часть экипажа – украинцы. Об этом сообщили в воскресенье, 4 ноября, одесский журнал «Таймер».

Как сообщается, само судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура. Ответственность за груз несет бельгийская компания, которая выступает в качестве его получателя.



Издание отмечает, что в этой ситуации украинские власти явно «промахнулись» и вряд ли смогут нанести какой-то ущерб России арестом судна или предприятиям ЛНР и ДНР.

Ранее капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН рассказал, почему либерийский корабль плыл из России в Бельгию с луганским грузом через Мариуполь.