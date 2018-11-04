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«Промахнулись». На арестованном в Мариуполе российском судне оказался украинский экипаж

4 Ноября 2018 в 17:12
«Промахнулись». На арестованном в Мариуполе российском судне оказался украинский экипаж

На сухогрузе с металлом из ЛНР, следовавшим из России в Бельгию и арестованном в Мариуполе, оказался только один россиянин, большая часть экипажа – украинцы. Об этом сообщили в воскресенье, 4 ноября, одесский журнал «Таймер».

Как сообщается, само судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура. Ответственность за груз несет бельгийская компания, которая выступает в качестве его получателя.

Издание отмечает, что в этой ситуации украинские власти явно «промахнулись» и вряд ли смогут нанести какой-то ущерб России арестом судна или предприятиям ЛНР и ДНР.

Ранее капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН рассказал, почему либерийский корабль плыл из России в Бельгию с луганским грузом через Мариуполь.

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