Профсоюз футболистов: Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

В Профсоюзе футболистов и тренеров уверены, что руководство клубов «Краснодар» и «Зенит» осознает, что разрывать контракты с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным преждевременно. Как отмечает телеканал «360», об этом заявил глава организации Николай Грамматиков. Он отметил, что в настоящий момент эмоции улеглись, и клубы могут посмотреть на сложившуюся ситуацию немного иначе. Грамматиков подчеркнул, что Кокорин и Мамаев с профессиональной точки зрения являются высококвалифицированнными футболистами.

Напомним, после того, как спортсмены были заключены под стражу в октябре, питерский «Зенит» поддержал Кокорина. Между тем, в «Краснодаре» сразу заявили, что сделают всё возможное, чтобы расторгнуть контракт с игроком.

Как отмечает RT, известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что ФК «Зенит» не станет прекращать сотрудничество с нападающим Александром Кокориным. Вместе с тем, по словам Селюка, у Павла Мамаева перспектив в профессиональном спорте немного.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Они останутся под стражей до 8 февраля. Таким образом, спортсмены встретят Новый год в «Бутырке».

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