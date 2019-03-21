Эксперты: Продажа алкоголя с 21 года приведет к росту контрафакта

Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский выступил против инициативы повышения возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. По его мнению, после принятия такого закона на рынке увеличится количество нелегального алкоголя.

«На рынке это скажется негативно. Любые дополнительные ограничения сыграют на руку нелегальным игрокам алкогольного рынка. Объем такой незаконной продукции будет расти, что приведет к увеличению отравлений и смертельных случаев из-за употребления таких напитков», — заявил РИА ФАН Черниговский.

Специалист добавил, что перед тем, как ввести новые ограничения, нужно повысить качество исполнения уже имеющихся законов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило проект закона о повышении возраста продажи крепкого алкоголя в России до 21 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время алкоголь на территории страны можно купить всем гражданам, достигшим совершеннолетия.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил в эфире НСН, что Минздрав не разрешает продажу алкоголя онлайн из-за вредности.