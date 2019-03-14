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Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов

14 Марта 2019 в 20:08
Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов
Пробки в Москве оцениваются в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Звенигородском, Минском, Аминьевском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов. В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Садовническая, Пречистенка, Новый Арбат, Большая Полянка, Серафимовича, Знаменка, Большая Никитская, Тверская и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит три балла, сообщает Агентство «Москва».

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

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