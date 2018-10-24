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Пробки в Москве идут на убыль

24 Октября 2018 в 21:27
Пробки в Москве идут на убыль

Пробки на дорогах Москвы снизились до пяти баллов, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Движение по вылетным магистралям по направлению из центра осуществляется в рабочем режиме, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, сегодня в вечерние часы пробки в российской столице достигли 10 баллов из-за дождливой погоды. Серьезные затруднения были на севере, северо-востоке и востоке в пределах Садового кольца, а также на внешней и внутренней стороне самого кольца.


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