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Москва встала в пробках

24 Октября 2018 в 19:42
Москва встала в пробках

Пробки в российской столице достигли 10 баллов из-за дождливой погоды. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки». Серьезные затруднения в настоящее время на севере, северо-востоке и востоке в пределах Садового кольца, а также на внешней и внутренней стороне самого кольца.

Заторы отмечаются и по всему Третьему транспортному кольцу. На МКАД сложно проехать в районе Русаковской эстакады. По данным сервиса, к 20:00 пробки спадут до 8 баллов.

Ранее Роспотребнадзор проверил более 250 точек продажи шаурмы в Москве и выявил нарушения на всех предприятиях. Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал НСН, что главная причина столь плачевного состояния точек питания в недостаточном контроле со стороны государства и отсутствии единого подхода к организации их работы.

 

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