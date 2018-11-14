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Пробки на московских дорогах оцениваются в 6 баллов

14 Ноября 2018 в 20:08
Пробки на московских дорогах оцениваются в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Каширском, Алтуфьевском, Дмитровском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Полянка, Балчуг, Садовническая, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Яузская.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, загруженность дорог в Москве накануне оценивалась в семь баллов.


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