Пробки на московских дорогах оцениваются в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Каширском, Алтуфьевском, Дмитровском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Полянка, Балчуг, Садовническая, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Яузская.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, загруженность дорог в Москве накануне оценивалась в семь баллов.