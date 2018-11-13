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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов

13 Ноября 2018 в 20:06
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов, сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Аминьевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Дмитровском, Новорязанском, Носовихинском, Ярославском, Осташковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Полянка, Пятницкая, Остоженка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Мясницкая, Солянка, Варварка, Ильинка, Моховая.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, накануне загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла.

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