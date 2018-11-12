Загруженность столичных магистралей оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Новорижском, Минском, Боровском, Осташковском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Знаменка, Тверская Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, накануне выходных загруженность столичных дорог оценивалась в четыре балла.