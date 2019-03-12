Принят закон о «Цифровых правах»

Госдума приняла законопроект, который закрепляет понятие "цифровые права". Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что нормативно-правовой акт сформирует основу для развития цифровой экономики. Он уточнил, что его создание направлено на реализацию Послания президента Федеральному собранию, пишут «Дни.ру».

Принятый законопроект совершенствует правила гражданского законодательства о форме сделок. В том числе, это касается договоров. Теперь сделка может быть заключена не только в письменном виде, но и с помощью электронных средств. Кроме того, с помощью электронных или иных технических средств смогут приниматься решения на собраниях, где практикуется заочное голосование.

Законопроект вступит в силу 1 октября 2019 года.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о цифровых выборах в Москве. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова в эфире НСН прокомментировала инициативу и рассказала, кому она может быть полезной.